俄烏戰爭衝擊全球鋼鐵供給，至少停戰後半年才會逐漸改善，需求端復甦保持強勁，支撐短期鋼價易漲難跌，領頭羊中鋼(2002)、中鴻(2014)近來股價走勢盤堅，本土投顧法人認為，鋼鐵族群短線遵循看大做小原則，走勢多頭排列股如新鋼(2032)、有益(9962)、佳大(2033)、春源(2030)、允強(2034)等。

周一鋼鐵股，中鋼(2002)、新光鋼(2031)股價跌幅收斂至近平盤，持續穩在高檔。

新光鋼受煉鋼原物料大漲及供給端受到俄烏戰爭影響下，鋼價未來易漲難跌的趨勢不變，而目前公司在手庫存約5-6個月，料源充足，持續到第三季供料需求，有利營運持穩成長。新光鋼也積極發展離岸風電，子公司前端離岸風電自2月起到年底已滿單。新光鋼前二月營收25.49億元，年增18.98%，而去年業績、派利雙創新高，殖利率居高，法人預估，今年全年出貨量可望增加兩成，持續看好營運後市。

俄羅斯是銅、鋁和鎳的主要生產國，在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美以及西方國家紛紛對俄羅斯發動制裁，使得供應上出現擔憂，令金屬價格不斷攀升，由於價格高昂，交投清淡，加上部份投資者獲利了結，致倫敦(LME)期銅、期鋁、期錫、期鎳價格皆回落下跌。

分析師表示，市場因對俄制裁仍存在許多不確定性，短期金屬市場前景略顯黯淡，另外俄羅斯還生產天然氣，天然氣則影響歐洲金屬生產所需的電力，因疫情、封鎖、戰爭、過度的貨幣以及財政刺激、供應鏈中斷等因素，導致了歷史性的高通膨，大宗商品價格有望出現一個多世紀以來的最大漲幅。

俄烏戰爭衝擊全球鋼市供應，加上河北唐山因疫情進入半封城，因煤鐵價格上漲與通膨壓力，中鋼2季鋼價平均漲幅5.83%，預計將逐月調高，法人點名中鴻(2014)、大成鋼(2027)、新光鋼(2031)等股價可望受惠。