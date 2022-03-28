漢翔（2634）28日與成功大學進行「反物質偵測磁譜儀（AMS）-02」新散熱器研發計畫產學合作簽約，此合作計畫為期兩年，由漢翔負責散熱器的設計、工程整合、製造、檢測、交運等項目；而成大則統籌、管理計畫及協調NASA等工作，共同提升台灣在國際太空產業的能見度及地位，也深化培養台灣的太空專業人才。

漢翔與成大簽約合作AMS-02新散熱器研發計畫，28日由成大校長蘇慧貞及漢翔總經理馬萬鈞在成大正式簽約。

漢翔長期參與AMS-02 UTTPS外掛冷凝裝置的研發與製作，今年1月24日也獲得學界肯定，得到2022台灣物理學會「產業貢獻獎」，上述計畫的成功，證明台灣具備太空產業所需的研發及製造技術。

AMS計畫是由中研院丁肇中院士所領導的一項國際合作研究，其主要研究外太空的反物質（Antimatter）與暗黑物質（Dark Matter），全球總計有16個國家參與此計畫，而台灣則有漢翔、成大、中央大學、中科院及中研院等單位加入，漢翔公司為台灣產業界唯一的成員。

AMS-02探測器加裝新的主散熱板，漢翔與成大攜手，負責設計、模擬、製作到測試，更艱鉅的是，在國內開發或找尋能適應太空極端環境的關鍵零組件，讓台灣從代工跨入自主研發。

漢翔自2006年起，受丁肇中院士邀請參與計畫，負責設計與製作AMS-02熱控系統組成元件（TCS）及粒子軌跡追蹤器熱控系統（TTCS），以提供電子系統及粒子軌跡追蹤器散熱作用，此套裝置自2011年升空，並安裝在國際太空站上，歷經十餘載，迄今仍於太空站正常服役，成功克服太空中溫度、濕度及壓力等條件中差異極大的環境，因此，AMS-02計畫被NASA認為是有史以來最困難的太空維修任務。