一名網友搭乘台北捷運時，因為舊疾而坐在博愛座，未料一對老夫婦卻為此不平，直接站在他前面碎念「教育失敗，年輕人還要坐椅子？」讓他超級傻眼。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱26日他在北捷遇見一位媽媽帶著小孩坐在博愛座，身邊放著大大小小的行李，小孩則躺在媽媽的腿上睡著，但他卻目睹一位阿嬤疑似不滿位置被坐走，便站在母子前嘴裡念念有詞，讓他看了很傻眼。

原PO說，27日他因為腳部舊傷而整隻腳隱隱作痛，站著乘車實在不舒服，他便選擇一處博愛座入坐，結果一對老夫妻立刻站在他前方，兩人直接衝他說：「教育失敗，年輕人還要坐椅子？」而他聽了不以為然，忍不住在心中吐槽，「現在坐個椅子還要分年紀？真的是道德綁架椅。」

文章曝光後，許多網友均聲援原PO，直說博愛座儼然已成長輩專屬，讓也需要坐下的年輕人很有壓力，實在該取消博愛座，「以後要坐個捷運，還要帶醫生診斷證明書」、「沒辦法，一堆老人認為博愛座是老人或小朋友專屬座位，只要不是這兩類人都不准坐」、「那些人就是認定上去隨時都會有位子坐」；還有網友分享，坐博愛座時會選擇戴耳機或是閉目養神，採用「不理」原則對應意圖訓話的長者。