北市衛生局公布2名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今新增19例確診個案，北市衛生局也公布2名確診者足跡，包括曾搭乘捷運、以及搭乘公車到東吳大學和7-11碧綠門市，分別為案23883基隆某大學確診接觸者和案23878花蓮個案有北市足跡。