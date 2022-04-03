北市最新足跡曝 連3天搭北捷淡水線、557路線公車 16:262022/04/03 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局公布2名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布2名確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市今新增19例確診個案，北市衛生局也公布2名確診者足跡，包括曾搭乘捷運、以及搭乘公車到東吳大學和7-11碧綠門市，分別為案23883基隆某大學確診接觸者和案23878花蓮個案有北市足跡。 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 北市＋19 和平院區公文傳送員確診 全院擴大採檢 #新冠肺炎 #台灣 #東吳大學 #足跡 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市確診3＋1 婚宴、桃園職場、花蓮醫療機構等三傳播鏈 15:332022/04/03 生活 SOGO忠孝館特展群聚釀6確診 參展人員遍布5縣市急匡列 15:562022/04/03 生活 新北確診者遊花蓮14處景點足跡曝 公正包子、廟口紅茶入列 16:492022/04/03 生活 老中青歌手獻聲 長者志工滿滿感動 04:102022/04/03 地方新聞 基隆崇右累計19人染疫 全校師生323人居家隔離 16:522022/04/03 生活 新北確診個案到台南逛街足跡爆 衛生局急清消 13:532022/04/03 生活 表態返鄉參選 林為洲宣布參選竹北市長 10:312022/04/03 政治 《社內相親》金世正曾爆肥曝不易瘦體質 靠1招23天狂鏟5kg 07:402022/04/03 娛樂 和平院區專責病房護理師確診 曾去健身房運動 18:372022/04/02 生活 大安森林公園 夜光小精靈來嘍 04:102022/04/03 地方新聞 新北環狀線招商說明會 8日登場 04:102022/04/03 專題周報 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。