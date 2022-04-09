疫情嚴峻，台北市不少校園出現確診者，導致班級或全校停課。北市副市長蔡炳坤今表示，今日（9日）北市高中以下有停課學校計27校，停課師生數已經破萬，他認為戰術要調整，建請教育部儘快修正學校停課標準。

蔡炳坤指出，北市中小學停課學生數已經破萬，停課班級或全校啟動線上教學，停課不停學，以確保學生受教權益。

蔡炳坤表示，教育局4月8日晚上10點，彙整學校疫情狀況，單日新增校園案例11生，新增6所學校(園)，全部或部分停課。

蔡炳坤表示，今日（9日）北市高中以下有停課學校計27校，包含全校／園停課9校，部分班級停課18校，總計影響10046名師生；今日又有確診案例傳進來，教育局都依規定與學校密切聯繫清消與停課事宜。

他指出，面對這一波疫情擴散如此快速，戰略目標既已設定「重症求清零、有效管控輕症」，戰術也要跟著調整，學校停課標準建請教育部儘快修正，以符合實際！