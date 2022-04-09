國內本土疫情嚴峻，台中市府7日緊急宣布高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、戶外教學，一所國立高職於6日到南投進行校外教學，第二梯次323名師生8日晚間回到台中，快篩後均為陰性。

教育局指出，這所高職學校於6日出發到南投進行校外教學，第一梯次315名師生7日晚間回到台中，快篩均為陰性。第二梯次師生323名師生昨晚回到台中快篩也均為陰性。

教育局強調，為減少染疫風險，這些師生回到台中立即做完快篩才回家。