戶外教學師生回台中 323名快篩結果出爐 10:102022/04/09 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市某高職前往南投進行戶外教學，昨晚返回台中後快篩均陰性，圖為醫院為其他學校師生進行快篩照片。（台中慈濟醫院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內本土疫情嚴峻，台中市府7日緊急宣布高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、戶外教學，一所國立高職於6日到南投進行校外教學，第二梯次323名師生8日晚間回到台中，快篩後均為陰性。 教育局指出，這所高職學校於6日出發到南投進行校外教學，第一梯次315名師生7日晚間回到台中，快篩均為陰性。第二梯次師生323名師生昨晚回到台中快篩也均為陰性。 教育局強調，為減少染疫風險，這些師生回到台中立即做完快篩才回家。 #快篩 #台中 #師生 #323 #名師生 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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