新型冠狀病毒爆發後，各服務業第一線都為客戶提高警覺，再加上今年初這波寒流各地出現10度不到低溫，不少地區都出現天冷猝死的案例，台灣房屋集團特規畫「珍愛家人」活動，邀請集團同仁全員一起學習「成人心肺復甦術及體外自動電擊去顫器(CPR＋AED)」急救訓練課程，為自己、家人與客戶建構健康、安全的生活環境。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，「幫助人是有價值的！」台灣房屋有各項不同的專業技能教育訓練，同時響應衛生福利部推廣急救新觀念，台灣房屋特規劃「珍愛家人」活動，主要是房仲業經紀人員每天都會接觸客戶，參與課程訓練後，不僅集團內同仁可加強急救知識與技能，對同仁和家人都相當有益，也能成為服務客戶的第一線安全網。

台灣房屋企業衛教諮詢專線，不僅同仁可享有，同時也有提供服務客戶健康護理諮詢，台灣房屋集團防疫長朱凡欣說：「預防更勝治療！」房仲業首創，內部員工參與「CPR＋AED急救課程」取得衛生福利部之證照認證，對於增強自身急救知識與技能外，當有突發或更多不定意外情況時，尚能提供立即急救之用，同時為社會盡一份心。

朱凡欣建議，要消除致病危險因子，仍須從日常生活做起，平時養成規律運動，可達到增加肌肉與血管彈性、飲食方面以清淡飲食為主，減少攝取高油高鹹的食物以及不要熬夜，保持正常作息，才能有效降低心肌梗塞發生機率。