「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」近日啟動。（柯宗緯翻攝）

「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」透過台灣微軟、中山產發中心共同扮演關鍵橋接者角色結合雙方於國際與在地深耕之資源，協助網羅潛力新創並加以強化輔導藉由國際加速資源與在地如雲端、AI與大數據服務等產業夥伴共同推動亞灣區域升級發展動能，期從深度、廣度與高度各面向，提供新創團隊國際級雲端技術及商務資源。

經濟部中小企業處長期深耕於新創輔導，為能有效強化南部新創生態，於111年度擴大投入資源，邀請指標性國際大廠-台灣微軟與在地產業推動助力-國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作。

高雄近年發展積極發展智慧城市，為招募潛力新創團隊「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」近日在2022高雄智慧城市展「經濟部中小企業處新創未來城展區」舉辦計畫說明活動，宣告微軟新創加速器計畫正式啟動，進一步說明微軟生態系計畫資源及輔導機制，並邀請微軟新創加速器歷屆輔導團隊分享過往經驗，希望招募在地新創團隊並投入計畫培育資源攜手新創共同發展雲端應用方案，共創南部雲端生態系。

中山產發中心主任林根煌指出，高雄近年積極轉為數位化、高值化的嶄新智慧城市，期待此次與微軟的合作能協助南部傳統產業進一步加值與轉型，也提升新創團隊應用服務的多元化面貌。在微軟及策略夥伴的相助下整合中山產發中心在地產學研量能，協助新創解決方案進行場域產業實證，多元資源與能量協助新創團隊從人才、創意、技術、市場端等整體實力，構建完整新創商業模式。

「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」預計以建立南部完整雲端方案生態系為主軸，帶動南台灣創新創業氛圍，並提供合作新創團隊最高達新台幣300萬的Azure雲端額度及資源。同時透過實力堅強的導師團，破解新創經營上之技術與商務困境，提供廣泛的創業資源與人力幫助新創團隊加速成展。