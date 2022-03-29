蜂行資本（Hive Ventures）29日發布2022年台灣企業AI趨勢報告，蜂行資本創辦人暨管理合夥人李彥樞表示，受疫情影響，過去一年來台灣的企業導入AI的進度有「飛躍性」的提升，近六成的受訪企業開始急迫導入AI，網路、媒體和遊戲公司最急迫導入新科技，來進行自動化和加速運營效率。而疫情讓企業就速擁抱AI，台灣更第一次出現了AI成熟度進入6級的企業，包括高科技製造業、金融業以及健康醫療產業，已開始推動AI成為企業DNA與AI民主化。

李彥樞說，去年台灣本土疫情爆發，讓企業意識到導入AI的重要性，去年一半的受訪企業導入AI的程度約落在2級或以下（開始跑數據測試來建立各案例的PoC），到了今年已經有超過一半的企業進入3級或3級以上的水準，顯示這些企業已經完成了基礎設施的建立，開始轉向實驗商業案例，以推動AI的商業價值。

更有近五成（48.7％）的受訪者正處於AI應用的成長階段（4～6級），去年這個數據僅約25.7％，僅一年時間成長幅度達89.5％。而在高企業AI成熟度中，大企業占比較高，與前一年相比，大企業在AI部署4～6級的企業中占40％以上，而此數據在前一年僅為26％。

而對企業來說，哪個部門將率先導入AI？李彥樞說，蜂行資本原本預測台灣企業投資AI將從創造營收的部門轉向後端（如倉庫、物流等），今年這樣的趨勢仍然持續，但以整體來說，製造、銷售和行銷部門仍是今年台灣企業投資AI導入的重點。

李彥樞表示，今年的調查中發現幾項有趣的趨勢，例如AI技術逐漸大宗商品化，近兩年來機器學習、深度學習、AI視覺和自然語言處理（NLP）等基礎技術已經成為企業導入最多的AI科技，另外，針對特定應用案例的專屬軟體（如RPA）也如雨後春筍般出現，更加速了AI科技在各產業的普及程度。

若以產業來看，網路、媒體和遊戲公司最急迫導入新科技，而醫療保健行業也是最活躍的產業之一，主要是因為醫療產業站在抗疫前線，疫情造成醫療體系巨大的壓力，因此醫療行業需要更多的數位化來快速應對流行病毒局勢的變化。

另一方面，在一些較早導入AI並取得成果的行業（包括製造業、銀行業和電信業），對於去年的疫情事件就沒有受到那麼大的傷害。部分原因是因為先前的AI工作已取得成果，因此能夠較有效地應對疫情變化。