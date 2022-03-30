消息面：

7.美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存減少300萬桶，遠超出市場預期的減少160萬桶。上周汽油庫存減少140萬桶，餾分油庫存減少21.5萬桶。美國能源情報署（EIA）周三將公布官方數據，市場預期美國上周原油庫存減少100萬桶。

8.美國最大、世界排名第二的健康保險與醫療照護集團聯合健康（UnitedHealth）宣布將以54億美元收購居家照護集團LHC，每股收購價為170美元，較LHC周一收盤價溢價8.12%。

9.虛擬貨幣遊戲Axie Infinity發行商Sky Mavis宣布，該遊戲所處的網路Ronin Network遭駭客盜走價值6.15億美元的加密貨幣。產業分析公司Elliptic表示，這已成為史上規模第二大的加密貨幣竊案。Sky Mavis表示已經通報執法部門，公司內部將進行調查並預防類似事件再度發生，該公司並表示用戶暫時無法從平台提取加密貨幣，但公司將全力追回遭竊的資產。

10.避險情緒降溫，周二美元回落，尾盤美元指數跌0.596%，報98.496。歐元兌美元尾盤漲0.81%，報1.1076美元，盤中一度站上3月17日來新高。分析師表示，市場看好本周歐元區發布的數據。美元兌日圓貶值0.89%，報122.83日圓。上海分兩批封城，人民幣兌美元離岸價下跌0.14%，報6.3763元兌一美元。

11.俄烏停火談判取得重大進展，以及上海封城恐削弱用油需求，周二布蘭特原油期貨收跌2.25美元或2%，為每桶110.23美元，盤中一度大跌6.79%，跌至每桶104.84美元。美國原油期貨價格收跌1.72美元或1.6%，為每桶104.24美元，盤中一度重挫逾7%，跌破每桶100美元大關，最低觸及98.44美元。俄羅斯代表在會後表示，這些進展不代表雙方最終能達成停火協議，受此影響，油價跌幅收斂。

12.美國兩年期與10年期公債殖利率曲線盤中短暫「倒掛」，為2019年9月以來首見，顯示投資人認為聯準會將採取激進的緊縮政策，可能導致美國經濟大幅放緩或陷入衰退。兩年/10年期債息差一度達到負3個基點，但尾盤拉回至正4.43個基點。5年期/30年期債息曲線也也曾再度倒掛。較長期債息若低於短期債息，表示市場對未來經濟成長缺乏信心，而10年期與2年期債息曲線倒掛，向來被視為是經濟即將衰退的前兆。

13.俄烏和平談判取得重大進展，避險需求降溫，周二國際金價下跌逾1%；供應受阻預期緩解，鈀金重挫9%，並創下兩個月來最低價。周二紐約期金收跌1.4%，為每盎司1912.2美元。鈀金跌4.4%，報每盎司2134.81美元，盤中最低跌至每盎司2032.97美元，創下1月21日以來新低。銀價跌0.5%，為每盎司24.71美元。鉑金跌0.4%，為每盎司980.49美元。