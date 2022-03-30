根據美國疾病管制和預防中心（CDC）本周發布的數據，更具傳染性的Omicron新冠變種病毒亞型BA.2現在已經成為美國主流的新冠狀病毒。為了預防BA.2像在中國和歐洲一樣引爆新一波疫情，美國衛生監管機關周二批准為50歲以上民眾接種第4劑輝瑞和莫德納新冠疫苖。

根據CDC數據，在美國完成定序的新冠病毒感染病例中，BA.2的占比已經逼近55%。

儘管如此，專家認為這未必代表美國將面臨新一波疫情。白宮首席醫療顧問佛奇博士在本月早些時候曾表示，BA.2可能導致美國染疫數增加，但應該不致於造成病例再度激增，美國也還不需要恢復防疫限制。

根據英國衛生安全局最新的更新資訊，與較早期的Omicron病毒、即BA.1型相比，BA.2亞型的傳播速度加快約75%。過去幾周BA.2曾導致英國和德國的感染數激增，但現在又已經開始下降。

中國現在正在對抗自2020年以來最嚴重的新冠疫情，而這一波疫情同樣也是因為BA.2亞型快速肆虐。

BA.2是否會在美國引爆新一波疫情仍具不確定性，為了保險起見，美國衛生主管機關仍在周二批准了為較年長的成人與免疫功能低下的年輕人額外接種追加劑。

美國食藥管理局（FDA）通過輝瑞和莫德納第4劑新冠疫苖的緊急使用授權，目前施打對象為50歲以上人口，同時也開放部分免疫系統受損的年輕人接種第5劑。按規定，12歲以上具免疫系統缺陷的人可接種第5劑輝瑞疫苖，而18歲以上免疫系統低下的人可接種第5劑莫德納疫苖。

CDC隨後迅速簽署了這項決議。該監管機關亦建議所有接種過兩劑嬌生疫苗的成年人在接種第三劑時選擇輝瑞或莫德納。此外，接種任何新的追加劑，都必須與上次接種間隔至少4個月。