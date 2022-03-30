工研院院長劉文雄30日指出，電力系統是國家發展基礎，大型電力事故將對產業及人民帶來相當程度衝擊，技術面應強化電網韌性與可靠度，提升電力系統面對事故時反應和復原能力。（盧金足攝）

工研院30日在中科舉辦「公私協力提升供電穩定與綠色價值座談會」，產業分享自建再生能源設備，幫助電力永續又低碳。（盧金足攝）

工研院30日在中科舉辦「公私協力提升供電穩定與綠色價值座談會」，近來電力事故頻傳，工研院分析原因為人員危機意識與經驗不足，造成電力設備故障，缺乏縝密的防呆機制所致，要避免電力事故重演，應從「技術」、「人才」與「監管」三方面著手。

今年303大停電影響超過500萬戶，供電穩定與否成為熱門議題，對企業而言，充足且低碳的電力不只是產業興盛基礎，更是滿足國際綠色供應鏈必要元素。

工研院院長劉文雄指出，電力系統是國家發展基礎，大型電力事故將對產業及人民帶來相當程度衝擊，技術面應強化電網韌性與可靠度，提升電力系統面對事故時反應和復原能力，縮短電力事故發生時影響範圍與時間。

此外，要以完整及有效的保護協調機制，加上敏捷系統調度，避免事故擴大並能快速復原，公私協力幫助移轉電力尖峰負載，以利於電力調度。

台電專業總工程師吳進忠指出，經濟成長帶動用電量增長，加上台灣地狹人稠，興建電廠不易，台電與產業緊密合作，鼓勵引導產業改變用電行為，分散用電尖峰負載，並給予產業相對應的電費扣減。

吳進忠強調，台電去年上路的電力交易平台，導入民間電力資源，已逾18家廠商參與，號召廠商投入把餅做大，促進供電穩定局面。

2021年經濟部公告俗稱「用電大戶條款」，用電量達門檻的大戶，必須在5年內建置完成10％再生能源自發自用。

台電配電處副處長洪通澤說，以產業自主建置再生能源發電設備為例，愈早裝置完成，愈快享用電大戶條款早鳥優惠，減免義務裝置容量，自主再生能源設備可提供部分廠房電力用途，減少電費支出。

能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀指出，產業發展低碳製造製程，提升能源效率，不只是為供電穩定，更是在全球淨零碳排趨勢下，各大國際品牌都要求供應鏈達到碳中和，產業將面臨嚴格的節能減碳壓力。

趙宏耀表示，該公會積極推動能源技術服務業Energy Service Company；ESCO商業模式，由ESCO業者協助終端用電戶提升能源使用效能，改變能源使用行為；藉助第三方融資投資能源效率改善計畫，擴大能效方案的推動。在促成客戶降低成本，ESCO業者及融資方獲得報酬的同時，並可達到實質節能減碳的目標。

工研院今日在往中部科學園區舉辦「公私協力提升供電穩定與綠色價值座談會」，邀請中部科學園區管理局局長許茂新、台電副總經理張忠良、中山大學電機系教授盧展南、能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀、台灣科學園區同業公會副理事長蔡國洲、台電專業總工程師吳進忠、台電配電處副處長洪通澤等產官學研專家，共同探討產業參與需量反應的各種方式，以協助國家移轉電力尖峰負載，以雙贏成果，幫助台灣電力永續又低碳。