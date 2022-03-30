總統蔡英文。（資料照片）

總統蔡英文今（30）日晚出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2022謝年飯，她保證會盡全力穩定電力供應。不過，就在晚間7時許，台北市士林區傳出突然停電，停電地點靠近台北捷運士林站。

北市士林捷運站附近晚間傳停電 網友酸:這次要推給哪種動物?

蔡英文總統今（30）日晚出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2022謝年飯；總統承諾，她了解企業對能源供應穩定和韌性的信心非常重要。她向各位保證，會盡全力穩定電力供應。在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設。

不過，碰巧的是，台北市士林區今（30）日晚間7時許傳出突然停電，停電地點靠近台北捷運士林站，不少民眾上網回報，不少大樓突然無預警停電，路上店面也沒電可用，目前台電趕緊派員搶修中。

台電稍早表示，19:10士林文林路一帶、中山北路附近突然停電，大約565戶，後查明原因發現是士林變電所分歧開關故障跳脫，停電的路段包含中正路、中山北路五段、文林北等路段大範圍停電，目前正在搶修中。

網友也在《中時新聞網》臉書專頁留言諷刺，「這次又是那種小動物的錯？」「四個不同意，停電真容易」、「是限電，不是停電，好嗎」、「這次應該輪到老鼠出場了」、「所有的小動物要全都輪一遍」、「請用愛發電」、「美花從來不讓我失望」！