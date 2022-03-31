大陸國家統計局31日公布，3月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.5，比2月下降0.7個百分點，不僅自2021年10月以來再次跌到榮枯線下，更低於市場預期的49.8，製造業整體景氣水準回落。

綜合陸媒報導，非製造業PMI為48.4，低於預期的50.3，綜合PMI為48.8。三大指數均降至榮枯線以下，表明大陸經濟整體景氣水準回落。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，近期，境內多地出現群聚疫情，加上國際地緣政治不穩定因素顯著增加，大陸企業生產經營活動受到一定影響。

趙慶河表示，3月，製造業PMI、非製造業PMI、綜合PMI分別為49.5、48.4、48.8，分別低於2月0.7個百分點、3.2個百分點、2.4個百分點，三大指數均降至榮枯線以下，表明大陸經濟整體景氣水準回落。同時調查企業反映，隨著局部地區疫情得到有效控制，受抑制的供需將會逐步恢復，市場有望回暖。