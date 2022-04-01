俄烏戰事、原物料價格激烈震盪，快速擴散到台灣製造業的經營與景氣判斷！中華經濟研究院1日發布2022年3月台灣採購經理人指數PMI 57.8，指數回跌1.0個百分點，其中，新增訂單與生產指數的擴張速度趨緩。

中華經濟研究院長張傳章表示，上述兩項因素導致3月台灣製造業PMI擴張速度趨緩，但廠商今年更關注庫存成本、採購價格，目前廠商滿手訂單下，「第二季是否有新單敲入？」，將轉為需求端全面主導。

中經院指出，3月台灣PMI已連續21個月呈現擴張，顯示台灣製造業者仍樂觀看待未來景氣，惟部分經理人憂心地緣政治因素，正推升原物料價格致使成本攀升，未來六個月展望指數回跌4.2個百分點至60.9。

1日同步發布3月台灣非製造業經理人指數（NMI），未經季調數值攀升4.2個百分點至55.8。中經院指出，3月NMI上升的部分導因於低基期效應，未經季節調整的商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數同步由緊縮轉為擴張，二項指數分別回升8.9與9.2個百分點至54.8與56.7。

張傳章提醒，3月分NMI的調查是在本土多點不明疫情之前所進行，當時業者反映民眾客群有預期春假的定房，預期國境會開放旅遊，然而3月底開始的不明感染源暴增，接下來可能會影響防疫措施，以及邊境管制的開放時點。