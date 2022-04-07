不畏隔夜美股連跌第2天以及那斯達克指數連2天大跌逾2%，周四香港股市盤中跌幅收斂，恆生指數開跌0.77%，目前小跌0.27%，報22020.65點，稍早前一度反彈漲近160點。國企股目前跌0.24%，報7590.63點。

美國聯準會公布3月會議，內容顯示該央行可能在5月會議升息50個基點，且最快將自5月啟動縮表，每月縮減規模為950億美元。投資人擔心聯準會採取激進的緊縮政策可能導致美國經濟陷入衰退，以及利率走升的環境不利於科技股與成長股，周三美股道瓊指數跌0.42%，標普500指數跌0.97%，那斯達克指數大跌2.22%，費城半導體指數重挫2.32%。

恆生科技股目前下跌1%，反映隔夜美股同業的疲弱走勢。成份股跌多漲少，萬國數據跌6.4%，跌幅最大，其次為金蝶國際下跌3.65%。

京東健康上揚3.4%，在科技股中漲幅最大。在北水挹注的題材加持下，美團上漲2.36%，稍早前一度上漲5%。

京東集團下跌3.5%，該公司宣布由總裁徐雷接替劉強東出任執行長，這項人事安排即日起生效。劉強東則將繼續擔任董事長。

受國際油價大跌影響，中海油、中石化均跌逾2%，中石油跌0.7%。