儘管隔夜美股午後由升轉跌，那斯達克指數盤中高達逾2%漲幅全數回吐，但周三香港股市開低走高，恆生指數目前小漲0.16%，為21353.38點。國企股(H股)漲0.52%，為7302.20點。

恆生科技股目前漲0.21%，惟成分股跌多漲少，萬國數據漲3.5%，漲幅最大；其次為快手跌深反彈，上漲3.46%。

重量級科技股騰訊上漲2.1%，給大盤帶來支撐。

嗶哩嗶哩下挫5.2%，在科技股指數中跌幅最大。

藥明生物跌逾3%，在藍籌中表現最差。

隔夜黃金和原油價格大漲，資源相關股走強，兗礦大漲逾7%，中煤漲6.7%，紫金漲7.3%，江銅漲逾5%，洛鉬漲6.7%，贛鋒鋰業漲2%，中鋁漲逾5%。中海油漲逾4%，在藍籌股中漲幅最大。

新濠國際目前持平，稍早前一度大跌逾6%。美國證券交易委員會（SEC）周二依據《外國公司問責法》（HFCAA），將另外12家中概股企業列入暫定下市名單，其中包括新濠旗下的新濠影匯和新濠博亞，以及微宏、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、Logiq、諾亞控股。