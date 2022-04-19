雲林縣一名滿周歲嬰兒疑似到台中參加活動確診，臺大雲林分院副院長馬惠明表示，疫情發展到目前階段，疫調的意義已不大，應該要讓家成為最安全的地方，也就是回到2年前注意社交距離等公共衛生手段。

雲林縣衛生局長曾春美表示，滿周歲的男嬰（案36703）4月9日到台中參加抓周活動與拍照，17日開始有咳嗽、流鼻水、發燒症狀，到醫院就醫時採檢確診，期間父母也曾帶到外縣市，包括南部，男嬰的足跡大多是在二崙阿公、虎尾外公家。目前男嬰收治於醫院的隔離病房，病情穩定仍有發燒、流鼻水。

男嬰是否因為抓周染疫，曾春美表示，疫調時家屬回想印象深刻的是抓周活動，可能人多又在地上爬，中央目前比較關注的減災。

曾春美說，如何預防小小孩感染新冠病毒跟預防腸病毒一樣，最重要的是家長回家抱小孩前一定要換乾淨衣服、徹底洗手，避免去公共場所尤其是熱區。

臺大雲林分院副院長馬惠明表示，2年前沒有疫苗的時期大家怎麼防疫，現在就用這些方法幫小孩打造一個防疫的環境，包括戴口罩、洗手、社交距離，特別是會接觸到小孩的大人包括父母、爺奶、保母會被匡列者的3劑疫苗都要打好打滿，至少要讓家成為小小孩最安全的地方。

馬惠明說，父母要謹記人多的地方不去，叫不出人名字的地方不去，即使是認識的人也要3劑疫苗都打完才能帶去，否則盡量避免。小兒若能打疫苗也要打好打滿。