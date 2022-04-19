芝加哥玉米期貨周一(18日)價格逼近10年新高，目前在天災人禍情形推波助瀾之下，黃小玉的漲勢還看不到盡頭，刷新歷史天價的時間點應該不會遠。大宗物資狂飆，台灣物價想要止穩也不可能，農委會主委陳吉仲日前也曾說，8月豬肉、雞肉還會漲，市場人士則認為，至2022年底前，漲勢恐將會持續到年底。

俄烏地區占全球糧食出口的五分之一左右，目前雙方戰事沒有停下來的跡象，再加上南美乾旱本來收成就不好，而烏克蘭的葵花油全球占比達50%，葵花油需求轉向大豆等，市場供應面大大不足，也更加重黃小玉的漲勢。由於黃豆、小麥、玉米等是重要飼料來源，雞、豬價格也是應聲而漲。

台灣雞隻進口量約占3成左右，美國多處正在爆發禽流感疫情，雞隻也無法出口，台灣本土雞隻青黃不接，供應量不足，由卜蜂(1215)屠宰量數字來觀察，目前公司屠宰量每月約減少近50萬羽左右，全台雞隻缺口至少百萬隻以上，未來雞肉價持續看漲。

國際大宗原物料大漲，是否會壓縮到業者獲利？卜蜂無奈的說，無法完全反應成本，的確有壓力，福壽(1219)則指出，大約5月時成本較貴的黃小玉即將抵台，不過，幸好近期大家漸漸對漲價反應成本有共識，應該能減輕一些成本上的壓力。

俄烏戰爭遲遲未停，黃小玉(黃豆、小麥與玉米)期貨續飆，周一(18日)芝加哥玉米價格升破每英斗8美元，逼近2012年9月以來10年的新高。玉米價格在2022年初時，每英斗還不到6美元，現在已逼近2012年8.49美元的天價。

俄烏戰事影響，據烏克蘭農業部最新報告指出，春季作物包括小麥、大麥、玉米、甜菜等種植面積將年減17%，戰事緊張也讓港口關閉，使得125萬噸的油籽和穀物無法出口。