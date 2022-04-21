2022年第一季因烏俄戰爭及極端氣候影響，造成小麥期貨價格最高漲幅達90%、玉米及黃豆也各有36%及32%的漲幅。群益期(6024)指出，供需失衡、運費狂飆是黃小玉大漲主因，近期也帶動了一波交易熱潮。

群益期指出，以在需求面來看，2020年疫情爆發到全面性施打疫苗，經濟解封迎來需求的解放，加上各主要國家貨幣、財政雙寬鬆的政策，都刺激需求增長。另外，在供給面，2021為反聖嬰年，北美、南美大範圍的甘旱，造成農作物良率偏低，而冬季又有北極氣旋干擾，極端氣候也對「黃小玉」的價格起了推波助瀾的效應。

4月22日即將迎來一年一度的世界地球日，世界地球日已進入52週年，2022年的主題是「投資我們的星球」，群益期表示，多年來力行綠能採購，對內並持續節能減碳，透過實際行動參與改善地球環境，讓地球生態能永續發展。

不論企業或是個人，若是關心地球、希望參與行動，但是又沒有時間加入大型活動嗎？因應世界地球日52週年，「台灣地球日」列出日常生活就能做的小事，包含觀看環保議題相關影片、追蹤環保相關議題與新聞、不浪費食物、自備環保餐具、選擇環境友善產品、盡量搭乘大眾交通運輸、節省水資源、確實做好垃圾分類、以可重複使用的懷爐來取代不可回收的暖暖包等，只要日常生活中多付出一點心力表達對環境、對地球的關懷，就也能輕鬆達到愛地球的目的。