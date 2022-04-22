每年4月22日為世界地球日，至今已發展至全球193個國家、吸引超過10億公民一同參與這世界性的環保運動。不少公司都積極落實ESG響應環保，亞泥(1102)、東生華(8432)、中保科(9917)等持續透過節能減碳等改善地球環境盡份心力。

亞泥2022年開始，外銷美國客戶的水泥，全面採用溫室氣體排放比一般水泥大幅減低8%的低碳「卜特蘭石灰石水泥」，首批產品已經順利運抵西雅圖，為亞泥邁向2050淨零排放的目標，再跨出一大步。亞泥降低溫室氣體排放的首要措施，是生產「低碳水泥」，花蓮廠開發的洋房牌墁砌水泥，憑藉著優異的泥作易施工抗龜裂性質，已獲得正字標記，並納入公共工程施工綱要規範，目前國內僅有亞泥生產具低碳特性的墁砌水泥，相較傳統卜特蘭水泥，可減少16%溫室氣體排放，同時降低天然礦物及煤炭約5%及15%的耗用。亞泥花蓮廠指出，墁砌水泥未來出貨量，在2030年以前，有望可達到30萬噸以上。

東生華製藥期盼與合作夥伴透過供應商資格審查、實地稽核、輔導改善與追蹤機制管理，共同提倡環境友善並關注永續議題，建立永續供應鏈。此外，今年度也響應淡水河公約、舊衣回收減少碳排以及預計家庭日結合ESG活動，將永續環境保護觀念從企業延伸到家庭。

中保科以具體行動落實永續發展，實行午間關燈一小時之外，旗下國雲停車目前為全台市占率第一的路邊停車開單委外營運商，自100年起已陸續並廣泛使用電動機車為路邊停車開單員的交通工具，目前使用電動機車約860台，換算一年至少可減少912公噸的二氧化碳，持續落實ESG。