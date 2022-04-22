今天是世界地球日，多個環團對環境議題提出建言，針對氣候變遷議題，台灣環保聯盟指出，建議修訂為由「行政院」主政，才有其高度及職權，而碳費應於完成修法一年內定價、徵收。

環盟指出，應建立台灣的碳交易制度運作，讓台灣的碳交易市場與國際接軌運作，朝直接反映國際的碳交易平台的排碳費率，依國際上的碳交易市場、平台、規定直接運作，在自由市場自行競爭；碳費的訂定，應成立費率委員會，其成員民間代表人數不得少於1／2；溫室氣體管理基金，應成立管理委員會，其成員民間代表人數不得少於二分之一。

環盟呼籲，政府應積極推動減碳，明定包括於2025年，達成減碳不少於10 ％目標；2030年，達成減碳不少於30％目標；也應在2040起禁售燃油汽車、 2025年實施建築能效標示制度。2035年起對未能符合第六、七級建築能效標準，不得發予建築物使用執照；2035年起對未能符合相當之耗能標準(另行公告)之電子電機及冷凍空調產品，不得販售。

環盟提醒，政府應積極推動開發發展再生能源，包括2030年，再生能源(發電量)占比達30 ％以上；2030年，地熱發電達500 MW以上。也應發展「自然碳匯」，立即啟動自然碳匯認證系統及2030年時自然碳匯累計達5000萬噸二氧化碳當量。