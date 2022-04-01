新冠疫情在大陸多地蔓延，對製造業生產經營造成衝擊，3月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）降至48.1，為2020年3月以來最低，遜於市場預期的49.9。
信報報導，從PMI各分項指數看，製造業供給和需求全面收縮。3月生產指數和新訂單指數均為2020年3月以來最低，反映3月以來大陸多地暴發的局部疫情，使製造業供應鏈受阻，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。
海外需求亦大幅下降，再加上運輸條件惡化，拖累3月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降，且為22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。
另一方面，大陸國家統計局31日公布3月製造業採購經理人指數（PMI）顯示，較2月大幅下降0.7至49.5，是自2021年10月以來再度陷入收縮。
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