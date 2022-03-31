離岸風電大廠沃旭能源今（31）日發布喜訊，凌晨大彰化東南及西南風場的第1支風機已正式完成。這是獲配900 MW併網容量以來，4年來首次看到風機成果。接下來繼續趕工，有信心年底全部併聯發電。

去年有疫情三級警戒加上天候不良，各大外商風場進度都落後，沃旭也向經濟部提出展延申請。從2021年3月起大彰化第一階段離岸風場海上施工，至目前已經安裝2座海上變電站，超過50％水下基樁以及4分之1的水下基礎，兩座陸上變電站成功併聯台電。

對於年底完工計畫，沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，還有天候及船期等變數，不過目前都照進度在走，有信心可以如期。

沃旭手上另還有彰化外海的旭風、大彰化東北等風場，共5.7 GW開發容量，持續在爭取第三階段區塊開發中。

沃旭能源台灣專案開發總監高傳勝表示，今年三月初通過環保署環評大會審查的負壓沉箱式水下基礎（SBJ），是一項對環境友善的水下基礎技術，幾乎無水下噪音的施工工法，對於鯨豚和海洋哺乳類動物影響能夠減至最低。