環保署25日進行「苗栗離岸風力發電計畫二環境影響說明書」專案小組初審會議，由上緯新能源SRE預定在苗栗通宵外海20公里處打造新風場，最大總裝置容量1 536MW，希望力拼環評過關來取的今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發審查的門票，不過經過閉門會議討論後，環評委員仍有部份資料需要補足，因此要求補件後擇日再審。

根據開發資料顯示，SRE打算在苗栗通宵外海打造新風場，採用基樁式基礎結構，可能形式包含單樁式、套筒式或三連桿式，單機裝置容量9.5至20MW， 最多風機數量161部，最多設置3座海上升壓站，最大總裝置容量1 536MW，並設有3處可能上岸點及陸纜路線。

經過閉門會議討論後，要求開發單位補足相關資料，包含蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段之累積影響進行整體環境含生態衝擊評估。

依據本計畫風場範圍水深深度，評估海上升壓站基礎採用管架式負壓沉箱式基礎之可能性，並加強施工水下噪音減輕措施。補充營運期間風機產生之噪音（含低頻噪音）對海洋生物之影響評估，並提出減輕對策。