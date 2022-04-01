大陸《環球時報》1日報導，日本政府3月31日公布2022年版《外交藍皮書》草案。據《日本經濟新聞》報導，正式版本擬在日本外務省與執政黨協調後，於4月下旬公布。這也將成為岸田文雄上台後的首分《外交藍皮書》。草案重點提及中國、俄羅斯等周邊國家。把日中關係定位為「最重要的雙邊關係之一」；並自2003年版以來，時隔近20年，再次在日俄爭議領土「北方四島」使用「非法占領」字眼。

《環球時報》報導，雖一如既往表達所謂「擔憂」，但在中日邦交正常化50周年背景下，日本政府仍將日中關係定位為「最重要的雙邊關係之一」。草案中提到，「（對中國）堅持應有的主張，同時堅持對話，就共同面臨的課題進行合作，以期建構具有建設性和穩定的關係。」

除涉中相關表述外，受當前俄烏衝突及日俄關係走低影響，草案對俄羅斯相關內容出現調整。《日本經濟新聞》注意到，在提及日俄爭議領土「北方四島」（俄稱南千島群島）時，草案使用了「雖是日本固有領土，但被俄羅斯非法占領」的表述。其中，「非法占領」是自2003年版《外交藍皮書》使用以來，時隔近20年再次使用，而「固有領土」的表述則是2011年版《外交藍皮書》以來首次使用。此外，在圍繞韓國的表述中，草案使用了日本政府此前的表述，即韓國是「重要鄰國」。

草案顯示，日本政府將中國排在最優先位置，其中針對中國軍事活動內容，基本沿襲了此前《外交藍皮書》的表述，即「包括日本在內的地區和國際社會在安保方面強烈關切」。草案宣稱，日本堅決不認同中國在東海和南海日益活躍的軍事行為，針對中國官方船隻巡航釣魚島，則指此舉「違反國際法」。

分析人士認為，草案中出現上述內容並不令人意外。岸田上任後，其內閣高級官員頻繁表達對海洋事務的關心，渲染安保環境的「嚴峻及威脅」，以拉攏地區夥伴應對中國並配合美國的遏華戰略部署。有關主張不僅出現在《外交藍皮書》草案中，也體現在日本政府的外交行動中。

日本時事通訊社3月31日報導，日本政府擬於4月上旬和中旬在東京分別舉行與菲律賓及印度的外長、防長「2＋2」會談。其中，與菲律賓的會談將是兩國首次舉行「2＋2」會談。報導稱，考慮到中國在東海和南海日益活躍的軍事活動，日本有意強化與菲律賓的安保合作。

不過，有觀點認為，菲律賓即將舉行總統大選，屆時不排除政權更迭的可能，所以日菲「2＋2」會談不會有太多實質性成果。而鑑於日本或將於5月下旬舉行美日印澳「四方安全對話」領導人會議，所以日印「2＋2」會談更多的是為了拉攏印度在對中、對俄等問題上與美澳保持一致。然而，就連美國總統拜登都沒有說服印度，日本顯然就更不可能了。