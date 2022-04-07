美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周三在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，20大工業國（G20）論壇應將俄羅斯逐出，如果俄羅斯官員出席，美國將抵制「一些G20會議」。她並對北京提出警告，稱如果中國侵略台灣，美方將把其制裁工具轉向中國。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，葉倫的發言引發人們對G20未來角色的質疑。自2008年以來，G20一直是新冠援助到跨境債務等議題的重要國際論壇，其成員國亦包括中國、印度、沙烏地阿拉伯等不願譴責俄羅斯的國家。

葉倫向國會議員表示，俄羅斯入侵烏克蘭，以及在布查（Bucha）屠殺平民的惡行「應該受到譴責」，這對全球秩序而言是令人無法接受的侮辱，並將對烏克蘭和其他地區的經濟重成巨大衝擊。

葉倫表示，俄烏戰爭重創全球經濟，尤其是導致食品與能源供應嚴重受阻。

她表示，拜登政府希望讓俄羅斯無法積極參與主要的國際機構，她也坦承基於國際貨幣基金（IMF）的規定，俄羅斯不太可能被逐出該組織。「拜登總統已闡明這點，而我當然同意他的觀點，即俄羅斯在任何金融組織都不該如常運作，總統已要求將俄羅斯從G20逐出，我已經向在印尼的同僚明確表示，如果俄羅斯官員出席，我們將不會參加一些G20會議。

印尼是G20今年的主席國，預計將在7月召開金融會議，並在11月舉辦領袖峰會。

不過，美國財政部發言人隨後表示，葉倫指的是藉4月20日在華盛頓舉行的IMF及世銀春季會議場邊，所舉辦的G20財長與央行總裁會議。這場4月份的G20財金首長會議將透過面對面和線上方式舉行，目前尚不清楚俄羅斯是否出席。

俄羅斯此前已表示，普丁總統有意參加今年在峇里島舉行的G20峰會，且已經獲得中國支持俄國留在G20。

一位熟知此事的政府官員表示，印尼不能驅逐任何G20成員或取消任何成員國的與會邀請，包括俄羅斯在內。成員國是否參加取決於該國自己的決定。

在葉倫出席國會作證之際，拜登政府宣布新一輪對俄國的制裁措施，包括禁止美國人在俄羅斯投資，以及將俄羅斯最大銀行、持有該國三分之一銀行存款的Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）逐出美國的金融系統和其他機構。但透過財政部的特別許可，歐洲盟國購買俄羅斯石油和天然氣的交易可獲得豁免。

葉倫表示，俄羅斯是全球僅次於美國和沙烏地阿拉伯的第三大產油國，全面封殺俄國石油出口，可能導致油價暴漲，美國和歐洲都將受害。

她希望當前高漲的油價能吸引美國和其他地方的石油公司在未來6月提高產量，再加上美國釋出戰備儲油，或許就能對俄羅斯石油實施更加嚴格的限制。

此外，葉倫亦對中國發出警告，稱如果中國侵略台灣，美國財政部將把其制裁工具轉向北京。

她在回覆議員提問時表示，如果中國對台灣採取軍事行動，美國將對中國祭出制裁措施，就如同現在美國與盟友對俄羅斯入侵烏克蘭所採取的行動。美國將盟友合作，一旦台灣面臨威脅就會採取適當的應對措施，中國不應懷疑美國動用制裁的決心。