高雄全家海神職業籃球隊16日、17日迎來隊史元年主場例行賽最終戰，結合玉山銀行舉辦主題周，邀請高雄在地學校與神隊友，一起「上山下海挺海神」！入場即贈為台灣籃球加油應援毛巾，節間送玉山小禮，漢神巨蛋購物廣場再天天抽iPhone 13 mini，送給最挺籃球的神隊友！

高雄全家海神隊以17勝6負持續坐穩龍頭，與聯盟第2台中葳格太陽維持2.5場勝差，最後一周主題週與長年支持體育的玉山銀行合作，攜手力挺台灣籃球。4月16日15時交手台南台鋼獵鷹，17日15時迎戰桃園雲豹，兩天賽事邀請高雄在地學校學校參與，盼以體育類活動，豐富孩子的成長環境。

配合主題周，玉山銀行也要當高雄全家海神隊球員的理財神隊友，特別開辦理財課程講座，不僅帶來數位帳戶限定鬼滅之刃金融卡，也讓運動員在專精球技之餘，能建立正確的理財觀念，將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己，理財路上「玉」你同行。

中場遊戲挺三分挑戰賽，現場隨機邀請10位神隊友，五人為一隊，勝隊送你千元家樂福禮券與黑熊玩偶。二樓環廊設置互動攤位，九宮格投籃遊戲小禮等著你（詳細活動辦法，請見官方社群）。還有節間TEAM CAM，一起曬出看球神隊友，展現挺海神的TEAMPOWER！

4月16日、17日憑當日球賽門票，可至漢神巨蛋購物廣場6樓服務中心兌換抽獎券乙張，抽iPhone13 mini 128G，凡持玉山漢神巨蛋聯名卡或當日消費500元以上發票，漢神巨蛋購物廣場加碼再兌換抽獎券乙張，最多可兌換３張抽獎券！

活動期間，於漢神巨蛋6樓服務中心購買300元公益票券(300元位區+運動衣鞋袋+iPhone摸彩券2張)，扣除成本後，將共同捐贈六龜育幼院，作伙上山下海做公益（詳細活動辦法，請見漢神巨蛋官網）。