旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲支援大聯盟春訓熱身賽連2戰有表現，昨天開轟，今天比賽後半段替補上場也敲出二壘打，連2場出賽敲長打，球隊終場以7比2擊敗紅襪隊。

20歲旅美野手鄭宗哲去年球季整季在新人聯盟出賽，共38場122打數敲出38支安打，包括4發全壘打，打擊率3成11，鄭宗哲支援美職大聯盟春訓熱身賽，昨天首度亮相就敲出追平比數3分砲，用好表現自我介紹。

海盜隊今天熱身賽與波士頓紅襪隊交手，鄭宗哲沒有先發出賽，8局攻守交換接替守游擊，9局上壘上有人、1人出局上場打擊，敲出左外野方向二壘打，但隊友沒有延續攻勢，沒能再添分數；鄭宗哲目前2場出賽都敲安打。

今天比賽海盜隊4局靠著查維斯（Michael Chavis）陽春砲先馳得點，6局上卡斯蒂約（Diego Castillo）敲出2分砲，再靠著失誤、接連安打再添2分，紅襪隊6局下追回1分。

兩隊7局各拿1分，海盜隊8局再靠著佛瑞塞（Matt Fraizer）適時安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張銘坤）1110403