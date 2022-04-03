本土疫情持續升溫，連立法院也出現確診案例，國民黨立委廖國棟辦公室傳出2助理在醫院檢測呈現新型冠狀病毒為陽性，而廖國棟今也證實辦公室同仁確診，目前正在隔離中，一切皆依照規定辦理。

立法院各大群組傳出，「緊急通知，如近期有至807廖國棟辦公室人員，請儘速進行快篩事宜，因辦公室有兩位同仁目前在醫院檢測呈陽性」。

「我們是回到台東才知道，也嚇到了」廖國棟表示，確診同仁目前在隔離中，接觸者該隔離的都隔離，該自主健康管理的都自主健康管理，都依照規定辦理，其他接觸者篩檢都是陰性。

廖國棟表示，辦公室有兩名同仁確診，聽到訊息的當下，我用最快的速度去買快篩試劑，等待結果的時間雖然短暫，但內心卻又無比的恐懼，一旦確診了，要怎麼做？辦公室要如何進行隔離？相關的工作要如何進行線上作業，一幕幕都在我的腦袋中浮現，所幸，最終的結果是陰性。

廖國棟指出，辦公室除卻確診同仁外，其他同仁也立刻自行進行快篩，均為陰性，但陰轉陽的情況也極為常見，他囑託辦公室同仁，靜候衛政單位的通知以及指示，另請同仁儘速將這星期大家各自前往那些地方先彙整好，不僅讓立法院可以立刻進行相關防疫作業，也讓足跡有重疊的國人可以趕緊進行篩檢，讓衛政單位可以完善的進行檢疫工作。