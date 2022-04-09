德國總理蕭茲正就最快4月下旬展開任內首度訪日行程進行協調，研判此行除與日本商議烏克蘭情勢因應作為，也有意在對中國警戒感提高之際，展現重視德日關係態度。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本及德國不僅一位消息管道人士透露，去年12月就任總理的蕭茲（Olaf Scholz），目前正就4月下旬展開任內首度訪日行程進行協調。

德國是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，趕在預計6月舉行的G7峰會前，蕭茲此行可能希望先跟日本商議烏克蘭情勢因應作為等事宜。

德國在近年提高對中國警戒感的情況下重視與日本間合作，包括2021年4月首度與日本舉行外交及國防部長級協議的「2加2會談」、德國海軍艦艇與日本海上自衛隊艦艇舉行聯合訓練等，持續在安全保障層面合作。

蕭茲政府提出參與印度太平洋地區及發展跟日本間關係的政策方向，蕭茲本人選擇在上任後不久的時間點訪日，研判也有展現重視德日兩國關係的態度。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110409