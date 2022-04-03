法新社3日稍早引述烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）的話，表示莫斯科已「口頭同意」烏克蘭的關鍵提議，且俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基的會面很有可能在土耳其舉行。不久後，俄國首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）否認上述說法，並稱當前的和平談判未取得足夠進展，無法舉行雙方領導人會議。

英國《衛報》報導，梅丁思基在通訊軟體Telegram上表示，俄羅斯對克里米亞（Crimea）和烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的立場沒有改變，和平談判沒有取得足夠進展，尚無法舉行雙邊領導人的會議。此一評論直接反駁了阿拉哈米亞早前的說法。

阿拉哈米亞3日稍早受訪表示，雖然沒有官方書面確認，但俄羅斯「口頭上」接受了基輔在和談問題上的立場，不過克里米亞問題除外。莫斯科還同意，就烏克蘭中立地位舉行公投「將是擺脫當前局面的唯一途徑」。他還說，普丁與澤倫斯基的會面地點，最有可能在土耳其。

當阿拉哈米亞被問及，如果烏克蘭人公投反對該國的中立地位，會發生什麼事，他回應稱，「我們可能回到戰爭狀態，或者回到新的談判中。」