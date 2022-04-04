南投縣立委許淑華4日兒童節在臉書發文，與小朋友一起玩「心臟病」紙牌遊戲，童心大發。（摘自許淑華臉書／盧金足南投傳真）

民進黨徵召行政院前中辦執行長蔡培慧，參加南投縣長選舉。（蔡培慧服務處提供／盧金足南投傳真）

被封為「神力女超人」的立委許淑華，4日兒童節在臉書發文，日前關心正在關懷協會課後學習的孩子們，與小朋友一起玩「心臟病」紙牌遊戲，享用漢堡薯條，一名小朋友餵她吃薯條的照片，許淑華嘟嘴吃著薯條，表示「小朋友餵的最好吃」，可愛表情萌翻網友。

許淑華在臉書發文表示，前陣子她與南投縣議員黃世芳帶著餐點來到埔里蒙愛家庭關懷協會，關心正在課後學習的孩子們，也陪活潑可愛的他們一起玩「心臟病」紙牌遊戲，一起享用漢堡薯條，度過相當歡樂的午後時光。

被封為「神力女超人」的許淑華出線，代表國民黨選南投縣長，清明、兒童節連假勤跑基層馬不停蹄，許淑華說，蒙愛家庭關懷協會自2001年成立以來，為埔里地區生活環境相對辛苦的家庭提供學童課後照顧服務。

許淑華表示，孩子們在陪讀老師們的細心照顧與鼓勵下，不僅避免因課後教育資源缺乏而出現偏差行為，成長過程中更是充滿自信與歡笑。

外貌出眾的許淑華，曾以裝扮「神力女超人」造型掀起話題，兒童節愛心大噴發，強調「祝福所有兒童健康快樂之外，也要向孩子成長路上扮演重要角色的家長及老師們說聲辛苦了」。

面對民進黨徵召的行政院前中辦執行長蔡培慧，日前向行政院長蘇貞昌請辭行政院中部聯合服務中心執行長一職，背水一戰的決心來勢洶洶，許淑華要保住南投縣藍天版圖，假日不敢鬆懈，與蔡培慧女力大戰，備受矚目。