搶攻藍營新竹票倉？ 柯文哲：所有人的票都要搶

民眾黨主席柯文哲5日在立委高虹安及多位黨籍提名議員參選人的陪同下，參訪新竹市在地企業，針對媒體詢問是否有機會搶攻「藍營」票倉，柯文哲則是「糾正」此說法，他說，民眾黨是要搶攻所有人的票倉，並呼籲台灣不要再有顏色之分，如此只會分裂國家。

柯文哲今天上午繼續趁返鄉掃墓祭祖的機會，在故鄉新竹市走行程，並帶著黨籍提名的市議員參選人參訪在地企業，增加曝光度。

高虹安則被媒體問到是否會因柯市長來新竹市走行程就提高參選新竹市長的意願，高虹安則說，這麼重大的決定，不會從昨天下午到今天就改變了。不過，柯市長來到新竹市走了幾個行程，看到柯市長人氣這麼旺，可以看到中道力量在新竹市的提升，她認為第三勢力在新竹市會有不錯的表現。

柯文哲則是表示，此次不是要搶攻誰的票倉，而是所有人的票倉，民眾黨都要搶。他說，他是覺得不要再分什麼顏色了，台灣不能再繼續當1個分裂的國家，因此民眾黨是要爭取所有人的支持，更重要的是，也許大家會有不同意見，但政治不是截然劃分的，搞得兩邊都不來往，只有相罵、對抗，這是不對的。

民眾黨在立法院的表現就是個很好的示範，只要議題是對的，誰都可以合作，那議題不對，只因為是同個黨或陣營，明明就是不對的，還要護航到底，這就不對嘛，理性、務實、科學還是比較正確的態度。