京東集團今日宣布，劉強東卸任京東集團CEO，並由加入京東超過10年的總裁徐雷出任。劉強東仍將繼續擔任京東董事局主席一職，投入京東的長期戰略設計等工作。

據財經網引述京東集團消息，總裁徐雷出任京東集團CEO，將負責日常運營管理，向京東集團董事局主席劉強東彙報。劉強東將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業中。

據報導，在卸任京東集團CEO之後，劉強東仍會參與京東每月戰略執行委員會會議（SEC）、經營分析會等，不會徹底遠離公司業務。

公告表示，徐雷已經加入京東集團超過10年。此前，徐雷歷任京東零售首席執行官、京東集團首席市場官、無線業務部負責人、京東商城市場營銷部負責人等。徐雷現亦任達達集團和萬物新生集團董事。

上月10日，京東集團發佈2021年全年業績，京東實現淨收入9516億元人民幣（約1493億美元），同比增長27.6％。