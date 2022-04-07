台東60歲單身的陳先生掉入詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路美女照片，自稱是加大拿女軍醫。（保七總隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東60歲單身的陳先生掉入詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路美女照片，自稱是加大拿女軍醫。（保七總隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東60歲單身的陳先生掉入了詐騙集團網路交友陷阱，1名美女軍醫佯稱正在烏克蘭行醫支援人道救援，在臉書上以溫柔攻勢擄獲陳男的心，並要陳男開戶並提供帳戶，將有新台幣1億元入帳。銀行行員驚覺有詐，隨即通報派駐台銀的保七員警前來關心，經警不斷好言相勸，陳男才恍然大悟這是交友詐騙。

「晚上好，老公」詐騙集團盜用網路美女照片，自稱是加大拿女軍醫，在網路上不斷以甜言蜜語取得陳男的信任後，佯稱她目前在烏克蘭行醫支援人道救援，她表示現因烏俄戰爭，未來俄國石油要用比特幣才能購買，比特幣一定會大漲，只要陳男提供帳戶給她，她便提供新台幣1億元（約450萬加幣）匯入陳的帳戶，一起投資比特幣，未來獲利五五分帳。

陳男不疑有他，火速趕至台銀台東分行，因在櫃檯前不斷低頭滑手機，又說「只要開戶，馬上就會有1 億元會匯進來」，他還說「女軍醫指定一定要到台灣銀行開戶，比較有保障」而引起陳姓行員的注意，並通報派駐台銀的保七員警彭成瑜、蔡德明前來關心瞭解。

經保七員警不停好言相勸，陳男才恍然大悟這是一場假美女醫生的交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀行員的幫忙。

保七總隊表示將全案資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團，並特別呼籲，烏俄戰爭期間，詐騙集團利用醫生行醫救人的好形象，來騙取民眾的帳戶或匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。