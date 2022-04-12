俄烏戰爭延燒近50天，歐美各國加大對俄羅斯的各項制裁，俄國也祭出反制措施，造成金融市場波動加劇，不少民眾擔心資產受到拖累，紛紛打聽保全資產的妙招；理財專家表示，地緣政治升溫，凸顯資產不要放在同一個籃子裡的重要性，高資產客戶不只平時就落實資產分配管道多元，如今更注重帳戶多重性佈局，以求降低各項風險牽連的程度，值得民眾跟進仿效。

理財專家表示，拆解富人的理財術並不困難，「多元分散」即是王道，投資各類型資產的同時，帳戶也講究多重性，國內、海外都要有；對一般民眾來說，投資理財雖然沒有私人銀行等級的服務，其實錢進海外基金也是有相似的功用。

理財專家進一步解析，承平時期民眾多只想到境外基金，藉由投資海外市場分散標的或產業過於集中的風險，其實多加一個步驟，也就是高資產客戶所採用的直接向境外基金總代理開立新的個人帳戶。

這類型帳戶具有可國內、境外贖回的特性，即使人不在國內，也可直接在海外提領運用，不只便利彈性，還有助於強化資產獨立性，同時兼顧分散投資和降低受制流動性等不可預測之風險，尤其是境外贖回的優勢，還能滿足出國工作、留學進修等在當地的資金需求規劃，讓投資理財的計劃不因居住地點的變動而終止。

根據最新一期台灣銀行家雜誌的央行副總裁陳南光投稿指出，俄國在2014年因兼併克里米亞而遭遇一連串制裁後，也開始分散投資組合築起「防火牆」以降低因制裁形成的損失，從國家到富人階級的風險趨避作為，更警醒民眾身處多變的環境，應加速跟進資產全球佈局的行動。

以直接向境外基金總代理開立個人投資帳戶的管道為例，除了有「跨境金融服務，資金帶著走」、「海外資金運用，彈性多元化」兩大好處外，更大的優勢在於「在地專業諮詢，服務便捷化」，不必極高的門檻就可擁有媲美私人銀行的財富管理服務，因此理財專家就提醒，開戶前最好要貨比三家，選擇信譽佳、成立時間較久的全球基金集團才有加分效果。

隨各國競合關係的消長，帶動地緣政治風險升溫，伴隨而來的各種金融行動限制、經濟制裁或後續衍生的市場流動性等疑慮，大至國家經濟發展，小至個人理財都深受影響，因此對民眾而言，資產配置全球化才是避免資產受不可控因素箝制的長久之道。