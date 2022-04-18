近期市場關注焦點仍在俄烏衝突、聯準會緊縮及官員鷹派談話、高通膨與供應鏈瓶頸，不確定性續籠罩，金融市場波動劇烈不休，股債齊跌使得投資操作不易，投信建議採取多重資產配置策略，降低單一資產投資風險，達到穩中求勝，其中以美股為核心的多重資產配置是首選。

投信法人表示，儘管地緣政治風險及主要央行貨幣政策調整，為市場帶來波動，但全球經濟面仍屬穩定，衰退風險有限，因此風險性資產仍有表現機會。其中美國經濟較具韌性，企業盈利能力佳，搶攻未來市場回歸基本面後的反彈機會，美股可作核心，並搭配存續期較低的高息債，減緩升息帶來的壓力，此兼顧投資組合增長性、防護力及收益機會，在當前市況多變的環境下穩健因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，俄烏戰火未歇，西方各國也持續升級對俄羅斯的制裁，短期來看供應鏈壓力仍在，通膨預期走高下，市場波動難減，聯準會立場偏鷹也影響市場投資情緒，諸多變數仍需時間來確認影響性。

所幸第二季經濟基本面仍然有撐，企業獲利與經濟數據曾保持成長趨勢，投資策略建議維持偏股的多重資產配置結構，及謹慎的存續期間管理策略，靈活應對市況變化。

徐煒庠認為，股票布局建議以美股作為核心，因隨美國各州廣泛取消防疫限制，疫情不再是影響市場與經濟活動的重要因素，就業仍強勁復甦，製造業ISM指數3月雖回落至57.1，卻已連續22個月呈現擴張態勢，經通膨調整後的零售銷售數據依舊強勁，意味著美國內需成長動能韌性猶存，且企業盈餘能力仍佳，基本面有助股市表現提供支撐。

收益資產方面，隨著信用風險仍保持穩定，存續期間短、基本面持穩且近年財務體質大幅改善的高收益債表現，仍可適度關注。