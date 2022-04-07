「股神」巴菲特旗下控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）周三披露最新的重大投資案，宣布已購進惠普公司（HP Inc）近1.21億股股票。

透過這筆交易，波克夏將持有惠普約11.4%股份，基於該PC與印表機公司周三收盤價34.91美元，其價值約為42億美元。

受此消息激勵，惠普周三盤後股價飆漲9.9%，報38.38美元。

截至1月31日，惠普的在外流通股數約為10.6億股。

惠普與波克夏均未回應媒體置評請求。

這是波克夏自2月26日以來的第三筆重大投資案，儘管當時巴菲特在公司的年度股東信上表示「內部機會帶來的報酬遠比收購好」，以及「股市幾乎沒有讓我們興奮的標的」。

波克夏在3月21日宣布以116億美元現金收購保險公司Alleghany Corp，以擴大其包括Geico在內的保險業投資組合。

3月中旬，波克夏披露持有西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）約14.6%股份，其累計持有成本超過60億美元。

在此之前，巴菲特已經6年未進行重大收購案，使波克夏坐擁的現金或約當現金達到1467億美元。巴菲特曾表示手頭上將至少保留300億美元現金。