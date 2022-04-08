美國個人電腦（PC）、印表機製造大廠惠普公司（HP Inc）周四股價創下兩年多來最大漲幅與歷史新高，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）也一夕進帳近6.5億美元。

在周三向美國證券交易委員會提交的文件中，多元控股公司波克夏披露持有1.21億股惠普股票、相當於持股11.4%，其中包括本周買進的1110萬股。波克夏已經取代Vanguard，成為惠普的最大股東。

惠普在聲明中表示，波克夏是世界上最受尊敬的投資者之一，我們歡迎他們。

惠普周四收漲14.75%，為40.06美元，創下歷史新高，使波克夏持股價值從42億美元躍升至48.5億美元。

波克夏周四收漲0.53%，為519,760美元。

市場對波克夏披露的訊息迅速反應，凸顯出投資人有多麼關注巴菲特的言行。

惠普現在成為波克夏持股比重第二大的科技公司，僅次於蘋果。該控股公司持有的蘋果股票價值已經超過1500億美元。

在PC市場上，蘋果和惠普互為競爭對手。蘋果仍然是一檔穩定的成長股，而惠普卻比較像是一檔價值股。截至周三，惠普股票的預期本益比約為8倍，相較之下，標普500指數的本益比約為21倍，蘋果約為27倍。

而截至周三收盤，過去一年來惠普股價上漲7.5%，落後於蘋果（漲36%）和標普500指數（漲10%）。

巴菲特雖然砸下重金入股惠普，但此時正值PC市場的不確定性升高。在疫情期間，筆電和桌機的銷售急速飆升，給惠普等製造商帶來巨大的提振，但現在部分分析師認為需求已經過了高峰，在未來這一年PC出貨增長恐將大幅放緩。