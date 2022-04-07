2022年資本市場如同天氣變化難測，國泰世華銀行7日揭露目前市場面臨三大風險，即俄烏戰爭及經濟制裁讓通膨問題惡化、恐有停滯性通膨帶來經濟陰霾、美國加大升息抗通膨卻可能降溫經濟，建議投資人以三招建立安全氣囊，即布局美國績優大型股、增加高信評債券部位、趁台日央行不同調時加碼日圓。

國泰世華銀分析，面對波動加劇的金融市場，在追求投報率的同時，必須降低整體投資部位的波動性，建議要採取多元、分散的投資布局，建立安全氣囊才能防撞、抗震，因此建 議股、債、匯三頭布局。

在股票投資方面，因為美國升息、美元走強，新興市場面臨資金撤離的壓力，相形之下，美國經濟會相對穩健，美股依舊看好，建議可布局美國大型績優股，但也要密切關注俄烏戰爭後續對歐洲金融業及經濟的影響。

債市部分，因為美國聯準會（Fed）加速升息腳步，市場普遍預估今年美國一共會升息7碼（1碼等於0.25百分點）、2023年升3碼，且將展開縮表，在企業違約風險可控、信用債利差擴大的同時，國泰世華銀建議可分批布局，增持高信評債券。

匯市部分，在避險需求及Fed貨幣政策加速緊縮下，會支持美元緩升，日本央行維持量化寬鬆政策不變，日圓可能維持偏弱態勢，若未來解封有意赴日觀光者，可趁台灣央行升息，與日本央行不同調，造成台日匯率差時，把握甜蜜點分批兌換日圓，供未來觀光之用。

國泰世華銀分析今年投資市場有三大難以預判的風險，一是俄烏戰事及各國對俄羅斯的經濟制裁，讓原本已因原物料價格上漲加劇的通膨壓力，更因俄國被制裁後，原油出口、鎳、鋁、鈀等價格大漲，後續是否對全球經濟造成長遠影響仍待觀察。

二是1970年代出現停滯性通膨，即物價大幅上漲，但經濟卻走緩甚至停滯，目前各界對是否會出現停滯性通膨仍沒有肯定的答案，但只要經濟成長率下修，今年的股市行情就不會一帆風順。

三是Fed在對抗通膨與經濟降溫間勢必陷入兩難，但市場預估今年升息7碼、明年升3碼，已遠超2015年的升息速度，會為經濟帶來變數。