空巴致力於提升產能 首季交機量攀升13％ 21:022022/04/07 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社引述消息報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）今年首季交機量較去年同期攀升近13％，達到140～142架，推估3月交機約62架。空巴近日致力於提升單走道客機的產能，但全球供應鏈持續受阻，恐加劇其設定明年夏季前每月交機量增至65架的目標難度。 新產、新單助力 材料-KY 3月營收月增73％寫新高 日月光配息7元 續擴充產能 #交機量 #空巴 #產能 #致力 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯茂3月、首季營收 同期新高 04:102022/04/06 證券．權證 全球傳動樹林廠停工 初估4月營收減三至四成 20:532022/03/31 財經 全球政府債務 今年將破表 04:102022/04/07 全球財經 企業舵手／星巴克執行長 舒茲三度回鍋 協助改造星巴克 04:102022/04/03 全球財經 美房貸利率飆 買氣續旺 04:102022/04/02 全球財經 高球桿頭需求旺 明安產線滿到年底 17:322022/04/01 財經 環球晶績昂 3月、Q1雙創高 04:102022/04/07 證券．權證 中砂出貨旺到H2 營運攀峰 04:102022/04/06 證券．權證 台股成長非全面 可掌握三大利多與三大風險 18:532022/04/07 財經 力旺第一季營收7.27億 攀峰 18:522022/04/06 財經 併購助拳，單月營收倍增 貿聯 3月營運攀峰 04:102022/04/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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