路透社引述消息報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）今年首季交機量較去年同期攀升近13％，達到140～142架，推估3月交機約62架。空巴近日致力於提升單走道客機的產能，但全球供應鏈持續受阻，恐加劇其設定明年夏季前每月交機量增至65架的目標難度。