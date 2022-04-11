百貨家電通路商集雅社（2937）受惠家電交貨潮集中，3月營收2.77億元，年增40.69％；第一季累計營收9.06億元，年增25.37％，雙創同期新高。

集雅社指出，由於房市熱度不減，帶動家電出貨持續暢旺，加上今年Q1相較去年同期增加10個營運據點，帶來相當亮眼的營運表現，尤其全台各地入住新房同步添購新家電，也使得家電需求量逐年攀升。

集雅社總經理蘇在基表示，除了房市火熱帶動業績成長外，節能家電補助也是關鍵因素之一。降低碳排近年成為全球先進國家致力的目標，國發會日前也公布台灣淨零碳排路徑，不僅要提升再生能源、改變運輸方式，也要從民眾每日所需的家電用品著手改善。

行政院規劃將在2030年前編列9,000億元預算執行相關措施，其中節能與鍋爐汰換部分就佔了1,280億元；而去年財政部也延長節能家電補助方案到2023年6月14日，民眾凡購買能源效率分級第1、2級的新電冰箱，冷暖氣機，每台最高可補助2,000元，除濕機每台最高則可補助1,200元。

緊接著百貨業母親節大檔，集雅社亦推出百款家電滿萬送千活動，此外，更結合了VIVI Spa、健身工廠等業者推出獨家好康優惠送，有望再締亮麗佳績。