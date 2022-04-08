億萬富豪投資人巴倫（Ron Baron）長期押注特斯拉，持股自2016年來已翻揚20倍，他認為特斯拉股價還有上漲的空間，打算至少再持有該公司股票8年。
巴倫目前仍不打算了結獲利，他認為特斯拉股價可望再翻揚三倍至五倍，打算續抱特斯拉，至少再8年時間。
巴倫的投資公司巴倫資本（Baron Capital）在2014年至2016年間，投資特斯拉約3.8億美元，平均每股略高於50美元，這筆投資目前價值約62億美元，占巴倫資本所管理資產的12.8％。
億萬富豪投資人巴倫（Ron Baron）長期押注特斯拉，持股自2016年來已翻揚20倍，他認為特斯拉股價還有上漲的空間，打算至少再持有該公司股票8年。
巴倫目前仍不打算了結獲利，他認為特斯拉股價可望再翻揚三倍至五倍，打算續抱特斯拉，至少再8年時間。
巴倫的投資公司巴倫資本（Baron Capital）在2014年至2016年間，投資特斯拉約3.8億美元，平均每股略高於50美元，這筆投資目前價值約62億美元，占巴倫資本所管理資產的12.8％。
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