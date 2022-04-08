台獨教父彭明敏逝世 黃偉哲緬懷其淡泊名利精神 11:282022/04/08 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統府資政彭明敏6日驚傳逝世，台南市長黃偉哲(中)表示，彭明敏留給台灣人最大的資產，是他在台灣威權時期勇敢的站出來，為台灣人發聲，發表台灣人自救運動宣言。(劉秀芬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台獨教父」前總統府資政彭明敏6日驚傳逝世，享壽98歲，台南市長黃偉哲表示，彭明敏留給台灣人最大的資產，是他在台灣威權時期勇敢的站出來，為台灣人發聲，發表台灣人自救運動宣言。其次是民進黨徵召他時，他不求名不求利，持續為他的理念奮鬥。 黃偉哲，彭資政特別交代身後事要一切從簡，不辦喪禮、不辦儀式，有人說身後還是要大大榮耀一下，但彭明敏非常恬淡，希望後人不要辦任何活動，我覺得他這樣淡泊名利精神，留給後代子孫無窮盡的追思與懷念。 彭明敏辭世 蔡總統至感哀痛 阿根廷音樂家明馬丁成為台灣人 最棒的生日禮物 #彭明敏 #台獨教父 #黃偉哲 #台灣人 #資政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「國寶歌王」文夏辭世 潘孟安感性爆祕辛 10:472022/04/08 政治 公司治理評量 中信金獲最高等級特優認證 04:102022/04/01 金融．稅務 前總統府資政彭明敏過世 享耆壽98歲 08:412022/04/08 政治 黃偉哲與確診者足跡重疊急快篩 需自我健康監測10天 18:422022/04/04 生活 前總統府資政彭明敏過世 蘇貞昌：繼續追隨腳步 讓台灣在世界安全 09:552022/04/08 政治 本土個案激增 黃偉哲揭防疫不升級關鍵 17:512022/04/05 生活 又一家送件 壽險業拚今年發逾500億現金股利 20:332022/04/07 財經 40歲生日前夕 音樂家明馬丁樂當台灣人 04:102022/04/08 地方新聞 台灣人在大陸》放心，你們都還不是稱職的「停滯青年」 00:002022/04/06 兩岸徵文 關廟金鑽鳳梨 16.8公噸銷往日本 04:102022/04/02 地方新聞 台南鳳梨銷日 首櫃16.8公噸封櫃出發 15:302022/04/01 寶島 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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