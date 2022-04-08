「台獨教父」前總統府資政彭明敏6日驚傳逝世，享壽98歲，台南市長黃偉哲表示，彭明敏留給台灣人最大的資產，是他在台灣威權時期勇敢的站出來，為台灣人發聲，發表台灣人自救運動宣言。其次是民進黨徵召他時，他不求名不求利，持續為他的理念奮鬥。

黃偉哲，彭資政特別交代身後事要一切從簡，不辦喪禮、不辦儀式，有人說身後還是要大大榮耀一下，但彭明敏非常恬淡，希望後人不要辦任何活動，我覺得他這樣淡泊名利精神，留給後代子孫無窮盡的追思與懷念。