歐盟要禁止從俄羅斯煤炭的進口，歐洲進口商已經開始尋找替代來源，全球正進入搶煤大戰。

目前主要出口國澳洲和印尼已經逼近產量極限，主要生產國南非也受到物流問題的限制，進口商努力要維持供應水準，將推高全球煤炭價格。

歐盟禁令預計在八月中旬完全地實施。

南非重要煤炭生產商Exxaro說，已經收到歐洲國家數個要求，希望簽訂供應合約。公司生產的煤炭品質合於歐洲市場要求，但產量都已經被預定了，而南非鐵路網絡的限制，也讓礦商無法產出更多煤炭，滿足日增的需求。

德國能源公司Uniper說，已經採取措施，確保公司在歐洲的燃煤電廠在缺乏俄羅斯煤炭的情況下繼續運行。該公司已決定不延長俄羅斯的供應合約。

澳洲的Coronado全球資源表示，近幾周已經接獲歐洲數個供應要求。公司預計可以滿足部分的新需求，但是數量、目的地、時限均屬機密。發言人表示，預計未來幾年將實現大幅成長；但沒有透露成長細節，是指哪方面的成長。

CBA分析師Vivek Dhar在一份文件中表示，OECD國家要取代俄羅斯煤炭的供應，挑戰很大。單純地，動力煤和焦煤市場的備用儲量就非常地有限。

日本和韓國有兩家電力公司也加入禁止俄羅斯煤的行列。如果制裁擴大，其它國家也可能不得不跟進。日本九州電力在三月底停止購買俄煤；南韓國有的韓國電力公司也從二月開始，分散對俄羅斯煤的進口依賴。