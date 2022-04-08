半導體載具廠家登(3680)受惠光罩及晶圓載具出貨暢旺，2022年3月合併營收雙位數「雙升」跳增至4.09億元，帶動首季營收達10.23億元，雙雙改寫歷史次高。在訂單持續出貨放量下，家登今年營運成長展望樂觀，法人看好有望維持強勁成長、改寫新高紀錄。

家登公布2022年3月自結合併營收4.09億元，較2月2.77億元成長達47.96％、較去年同期2.36億元成長達73.64％，使首季合併營收10.23億元，雖較去年第四季11.96億元新高減少14.44％、仍較去年同期6.38億元成長達60.44％，雙創同期新高、歷史次高。

家登表示，3月營收顯著成長，主要受惠光罩及晶圓載具兩大產品線出貨暢旺、產能滿載，前者淡季需求續強、出貨量持續增加，後者亦受惠產品價格及市場需求俱揚，取得新客戶認證及訂單速度顯著增加，挹注營運成長動能。

展望後市，由於大中華地區客戶積極投資擴增晶圓廠產能，且為避免地緣政治動盪導致斷鏈，各國均加速建置本土供應鏈，身為大中華地區主要光罩及晶圓載具供應商的家登直接受惠轉單效應，目前訂單能見度已看到下半年。

受惠取得全球前三大半導體廠訂單，家登極紫外光光罩盒（EUV Pod）訂單已全年滿載，12吋前開式晶圓傳送盒（FOUP）接單也滿載至第三季，在出貨持續放量帶動下，家登今年營運成長展望樂觀，法人看好有望維持強勁成長、改寫新高紀錄。