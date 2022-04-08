屏東琉球鄉民往生後欲火化，遺體都運至新園鄉鹽埔漁港臨時貨運碼頭上岸，但今年因換業者承包身後事，改運至補給碼頭，不料引發漁民不滿。（謝佳潾攝）

長年來，屏東琉球鄉民過世後欲火化，遺體都運至新園鄉鹽埔漁港臨時貨運碼頭上岸，但今年因換業者承包身後事，改運至補給碼頭，不料引發漁民不滿補給碼頭腹地小還要被趕，縣府接獲陳情後，暫改從安檢所公務碼頭上岸。

「這沒有道理！」黃姓漁民怒指，7日傍晚他到補給碼頭要替漁船補給時，竟遭到縣府海洋及漁業事務管理所的人員驅趕，原因是隔日一早8點從小琉球運送遺體的船要進港，而且要在補給碼頭上岸，所以不能給漁船停泊，這理由簡直荒唐！

黃姓漁民怒訴，他討海超過40年，第一次遇到這種事，漁船竟然不能停在補給碼頭補給，重點是「運送遺體的船都還沒開進來就被趕」，實在可惡。他說，環顧整個鹽埔漁港，不僅腹地小、又有工程在施作，加上疫情影響漁船出港，漁港幾乎已被漁船停滿，試問要補給的漁船到底能停哪？

消息傳開後，新園鄉民也力挺漁民，鄉民說，琉球鄉民往生後的遺體一直都是運至鹽埔漁港上岸，長年來大家都沒有異議，因為是經東港溪直接至臨時貨運碼頭，並不會進入漁港內，也不會影響漁民作業，而今上岸點改至補給碼頭實在不妥，就漁船作業及風俗來說都不好。

對此，東港區漁會也有接獲漁民反映，漁會總幹事鄭鈺宸說，因今年是客輪業者標到「琉球鄉運送靈柩至台灣本島火化經營管理計畫」，所以上岸點才改至補給碼頭，當時接獲通知時，有向縣府反映漁民意見，希望上岸點改回臨時貨運碼頭，但因標案已過，意見未被採納。

漁民與鄉民的不滿，終於在8日獲得縣府重視，一早即協調運送遺體的船勿進入補給碼頭，改開進鹽埔安檢所，遺體由安檢所前的公務碼頭上岸。

海洋及漁業事務管理所指出，有鑑於漁民與鄉民的強烈反對，運送遺體的船不再停靠補給碼頭，將碼頭還給漁民作業，同時將盡速研議出大家都能接受的地點，而在地點確定之前，上岸點改成鹽埔安檢所前的公務碼頭。

海洋及漁業事務管理所說，漁民希望的地點有臨時貨運碼頭及活魚運搬區，但後者被中央劃為漁船檢疫區，所以可能性不大，前者主管機關為縣府交旅處，將進行協調。交旅處說，鹽埔漁港將建設貨運碼頭，會將地方需求納入計畫，短期內也會協調出運送遺體的上岸點。