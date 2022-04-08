Swimming Through



The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4 — Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta) April 6, 2022

奧運女子100公尺蛙式金牌好手美露泰（Rūta Meilutytė）週三在推特，發布一段聲援烏克蘭的影片，一群藝術家將俄國駐立陶宛大使館前池塘染成「血之湖」，美露泰更直接跳進湖中游泳，試圖挑釁普丁（Vladimir Putin）對布查小鎮宛如種族滅絕般的暴行。

反戰藝術家將俄國駐立陶宛大使館前池塘染成「血之湖」，並跳進水中游泳。 (圖/美聯社)

綜合外媒報導，由4位藝術家共同發起一項名為「泳渡」(Swimming through)的反戰藝術展演，本周在首都維爾紐斯(Vilnius)的俄駐立陶宛大使館前上演。他們將面前的生態湖染成鮮紅色，接著跳進水中，有的飄浮、跳舞，有的隨意游泳，還有人躺在岸邊一動也不動，象徵俄軍槍下的罹難者倒臥血泊中，畫面看了相當衝擊。

還有人躺在岸邊一動也不動，象徵俄軍槍下的罹難者倒臥血泊中，畫面看了相當衝擊。 (圖/美聯社)

發起活動的其中一名藝術家伯塔(Berta Tilmantaitė)呼籲大眾:「千萬別被布查的殘酷畫面給麻痺了，俄軍在烏克蘭領土的種族滅絕看似永無止境，但絕對不會是常態。」

此外，參與這次另類反戰行動的還有立陶宛游泳女將美露泰，她在2012年倫敦奧運100公尺蛙式奪得金牌，這次也親自下水泳渡，為的是以行動譴責俄羅斯。週三她在推特發布活動影片，寫下「『泳渡』呼籲大家力挺那些在烏克蘭遭受俄軍屠殺的無辜百姓…」

報導指出，美露泰不是第一個公開挑釁俄羅斯的游泳選手。烏克蘭出生的土耳其游泳女將古妮絲(Viktoria Zeynep Gunes)日前在個人IG，發了一張自己站在俄國旗上的照片，引發多位游泳選手強烈不滿。