藝人徐乃麟在108年遭爆料「假賣屋、真詐財」怒開記者會澄清自己是受害者，但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻現身記者會嗆徐，徐乃麟事後控告2人，士林地方法院審理後，發現實際上是蔡男簽章同意抵押，且雙方協議訂金、稅金等由蔡男付，因此以加重毀謗罪判蔡男有期徒刑4月，曹女判無罪。

徐乃麟因被爆料「假賣屋、真詐財」，詐騙8000萬元，去年開記者會說明，澄清他也是被害人，沒有詐騙，不了解爆料者的用意但爆料者曹姓女子、蔡姓男子卻在記者會結束前，現身當面嗆徐。之後，蔡男、曹女控告徐乃麟詐欺、背信及偽造文書，檢方已將徐乃麟不起訴，徐乃麟反控對方加重誹謗等罪。

法官查出，該棟房屋所有權移轉登記至蔡男名下後，104年6月2日起至105年1月間，國泰世華銀行之房地貸款均以大龍蝦公司之帳戶資金匯款支付。但因徐乃麟好友陳永清有資金需求，2人復達成由徐乃麟出面向其友人盛惠玲借款，並以房地設定抵押權擔保借款之約定，蔡男於同意系爭借款、抵押權事宜後，亦於104年6月29日簽訂借款協議書，同意向盛女借款1500萬元並設定系爭抵押權，待成設定抵押權程序完備後，盛女即依約交付借款1500萬元予徐乃麟，徐乃麟再將上開款項轉交陳男使用。

未料然陳永清自105年2月起，即因財務狀況不佳，無法繼續繳納本案房地之貸款，蔡男亦無力支付房屋貸款及房地第2期款1242萬元，乃與徐乃麟商議，雙方因此於105年3月28日協議解除系爭買賣契約，房地亦於105年4月8日移轉登記回徐乃麟所有。

曹、蔡2人後與徐乃麟有投資糾紛，明知徐乃麟並無詐欺，卻拿豪宅事件出來做文章，2019年5月間先向週刊爆料，6月間再開記者會，指控徐乃麟「假賣屋真詐財」8000萬元，涉嫌加重誹謗。

士林地院法官認為，蔡男與徐乃麟2人因立場有別而生有嫌隙，並惡意貶損徐乃麟之社會評價，並使社會上大眾對於徐乃麟會擅自處分他人不動產、借款，及於和解後是否誠實守信，產生相當誤會，且蔡男犯罪後迄今始終否認犯行，故散布文字誹謗罪，處有期徒刑3月，又犯誹謗罪，處有期徒刑2月，合併執行有期徒刑4月，得以易科罰金。